Суд поставил вопрос о вменяемости экс-директора УПЗ Годлевского, обвиняемого в хищениях

Публикации за 24.03.17

На Среднем Урале приостановлен судебный процесс по делу бывшего директора ОАО «Уральский приборостроительный завод» Владимира Годлевского. Адвокаты обвиняемого ходатайствовали о проведении судебно-психиатрической экспертизы, которая должна дать ответ на вопрос – вменяем ли подсудимый и может ли он нести уголовную ответственность.

Как передает корреспондент NDNews.ru, материалы резонансного уголовного дела поступили в Сысертский районный суд (по месту нахождения завода, – прим. ред.) еще весной 2016 года. Но с тех пор не прошло и десяти заседаний. По большей части причиной отложения слушаний стала длительная болезнь обвиняемого. В конечном счете, еще в ноябре прошлого года сторона защиты выступила с ходатайством о необходимости проведения судебно-психиатрической экспертизы подсудимого. «Адвокаты представили ряд медицинских документов из клиник, где лечился Годлевский, подтверждающих состояние его здоровья. Также они делали упор на почтительный возраст своего подзащитного. На основании предъявленных документов судья Ирина Шадрина удовлетворила их ходатайство. В настоящее время процесс приостановлен. Он будет возобновлен после того, как в суд поступит заключение экспертизы. Речь идет о том, вменяем ли обвиняемый», – сообщила сегодня нашему агентству консультант Сысертского районного суда Ирина Мурашова.

Напомним, Годлевский, являющийся соратником Эдуарда Росселя, обвиняется в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ («Растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере»).

По версии следствия, Годлевский, являясь с августа 2004 по май 2009 гг. гендиректором УПЗ, растратил вверенное ему имущество путем отчуждения в подконтрольные ему организации на общую сумму более 150 млн рублей, чем причинил ущерб заводу в особо крупном размере.

По предъявленному обвинению бывшему гендиректору грозит лишение свободы на срок до 10 лет. При этом на первом заседании было озвучено, что среди свидетелей по уголовному делу фигурируют солист «Сплин» Александр Васильев и полпред Кадырова в Свердловской области Салаудин Мамаков. Дело в том, что одним из эпизодов деятельности, которую инкриминируют подсудимому, стала сомнительная сделка УПЗ с Министерством здравоохранения Чеченской Республики. Что касается музыканта, то его правоохранители допрашивали на предмет того, не терял ли он свой паспорт и не регистрировал ли на себя юридические лица, так как еще один из эпизодов дела – это подозрительные транши компании ООО «Промкомплект» (учредителем является Александр Васильев) со стороны УПЗ. Были ли допрошены данные лица на судебном процессе, NDNews.ru затруднились сегодня ответить в суде. Добавим, что сторона защиты настаивает на невиновности Годлевского и заявляет о возможном участии в незаконных сделках финансового директора УПЗ Георгия Васильева.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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