Банк «Екатеринбург» временно вводит «карточный коллапс» (ФОТО)

Публикации за 24.03.17

Муниципальный банк «Екатеринбург» заявил о проблемах с работой карт – сначала клиентам «отключат» банкоматы, затем – возможность рассчитываться картой в магазинах и в Сети. В банке говорят, что ограничения связаны они с обновлением систем.

Клиентам муниципального банка «Екатеринбург» пришло уведомление о перебоях в работе карт. Как пишет в своем блоге представитель ЖЖ в УрФО Илья Будкевич, с вечера 5 апреля будет приостановлена работа всех банкоматов банка. 6 апреля будут недоступны любые операции с банковскими картами – как по онлайн-услугам, так и при расчетах в обычных магазинах.

Фото из ЖЖ Ильи Будкевича

В колл-центре банка информацию подтвердили, уточнив, что проблемы связаны с обновлением систем. «С 7 числа карты в магазинах работать должны, но лучше звоните и узнавайте позже», – отметила сотрудница. Пресс-секретаря на рабочем месте корреспонденту NDNews.ru застать не удалось.

Добавим, клиенты банка не первый раз жалуются на проблемы в облуживании из-за технических работ. Так, 27 января клиент финорганизации Евгения Динева на портале banki.ru написала жалобу на невероятные очереди в офисе, которые банк обосновал «модернизацией». «На стойке лежит объявление – мол, дорогие клиенты, извините за очереди, это все по причине модернизации программного обеспечения. В голове возникла мысль: а что за неделю новогодних праздников или в ближайшие выходные этого нельзя было сделать? Или зная о предстоящих технических мероприятиях, следствием которых могут быть очереди (о чем и указано в объявлении), разве нельзя было дополнительно привлечь других работников на этот период? Прочитала еще раз – на объявлении ни даты, ни периода проведения работ, т.е. его можно каждый раз выкладывать, как только накопилась очередь (а может, и не убирать вовсе) и вроде все должны быть довольны, т.к. вот вам объяснение ситуации, пожалуйста, читайте. Возможно, это и случайное стечение обстоятельств (во что мало верится), но объективно складывается впечатление, что просто не могут (или не хотят) нормально организовать процесс работы с населением», – описала екатеринбурженка.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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