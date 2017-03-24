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Екатеринбург

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Публикации за 24.03.17

В Екатеринбурге на грани срыва фестиваль для детей-инвалидов: спонсоров найти не получилось, просят помочь горожан

В Екатеринбурге на грани срыва фестиваль для детей-инвалидов: спонсоров найти не получилось, просят помочь горожан

В апреле в Уральском педуниверситете пройдет фестиваль для детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Сделай шаг навстречу». В прошлые годы в организации фестиваля вузу помогали спонсоры, но в этом году найти их не получилось. Поэтому в Екатеринбурге запущен краудфандинг-проект по сбору средств: за месяц нужно собрать 120 тысяч, которые пойдут на питание участников, аренду оборудования и другие необходимые вещи.

Фестиваль «Сделай шаг навстречу» должен пройти в УрГПУ 27 апреля. Мероприятие проводится уже пятый год. В рамках фестиваля на площадке могут выступить дети и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья – они показывают свои таланты в танце, вокале, жестовом пении, театральном мастерстве и так далее. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 100 детей.

Для организации «Сделай шаг навстречу» университет в прошлые годы самостоятельно находил спонсоров. Но в этом году найти желающих профинансировать проект пока не нашлось и фестиваль может оказаться на грани срыва. Поэтому на сайте «Планета» УрГПУ открыл сбор средств: каждый может пожертвовать фестивалю любую сумму – начиная от 100 рублей. За более щедрые взносы можно получить кружку, футболу или подарочные наборы. Всего за 35 дней нужно набрать 120 тысяч рублей.

«Сбор средств осуществляется на организацию мероприятия (оформление сценической площадки, печать полиграфии и баннеров, организация питания участников по системе «шведский стол») – 35000 руб., аренду специального, выставочного и сценического оборудования – 20000 руб., изготовление сувенирной продукции – 15000 руб., подарки участникам фестиваля – 50000 руб., которые ждет каждый ребенок», – поясняется на краудфандинг-площадке.

Перевести деньги на проведение фестиваля «Сделай шаг навстречу» .

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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