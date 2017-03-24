Инсайд: свердловский филиал ПАО «Т Плюс» резко упал во внутреннем рейтинге компании за 2016-й год / От Дениса Паслера ждут кадровых решений

Публикации за 24.03.17

В распоряжении нашего агентства оказались внутренние документs ПАО «Т Плюс», с рейтингами энергосбытовых компаний холдинга Виктора Вексельберга и, выяснилось, что по итогам 2016-го года, свердловский филиал рухнул на последние места по эффективности.

Согласно имеющимся в распоряжении документам – среди региональных филиалов компании (речь о гарантирующих поставщиках электроэнергии и теплосбытовых организациях) проводилось своего рода социалистическое соревнование – какой из них наиболее эффективен в плане сбора средств с клиентов, в том числе, в «выбивании задолженности». В номинациях «теплоснабжение» и «электроснабжение» свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ плюс» попал в число аутсайдеров. В рейтинговой оценке в номинации «Эффективный энергосбыт» свердловский филиал занял шестое место из семи. Чемпионами по эффективному теплосбыту в 2016м году стали сотрудники Саратовского филиала комании. Из пятнадцати участников, свердловский филиал занял только восьмое место.

Как сообщает источник в компании, в прошлые годы филиал прочно входил в тройку лучших, однако в этом году резко упал во внутреннем рейтинге компании. Отметим, что согласно документам, победитель получает сумму на выделение премиального фонда, которую может направить на поощрение сотрудников либо перечислить себе самому.

Источник агентства не исключает, что по результатам падения в рейтинге для руководства свердловских энергетиков будут приняты меры воздействия вплоть до кадровых перестановок. Особенно если учесть, что новый глава корпорации Денис Паслер – выходец из Свердловской области, а значит, наверняка уделит ей особое внимание..

Екатеринбург, Максим Бородин

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