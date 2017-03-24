На Урал из Китая пришла партия опасного высококонцентрированного наркотика (ФОТО)

Публикации за 24.03.17

Оперативные сотрудники Уральской оперативной таможни изъяли партию опасного синтетического наркотического вещества – производного N-метилэфедрона.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УТУ, наркотик был прислан в международном почтовом отправлении из Китая в Екатеринбург. Вещество заказали владельцы интернет-магазина по незаконному обороту наркотиков. Наркотическое средство массой 26,19 граммов имеет очень высокую концентрацию и в исходном виде не используется для употребления. В готовом виде вес наркотика составил бы 1,5 кг. Таким образом, при продаже вещества в розницу в среднем контрабандисты могли заработать порядка 1,5 млн рублей.

Наркоторговцы нашли в интернете подставное лицо, которое получило посылку на почте. После этого житель Екатеринбурга сделал так называемую «закладку» в автомобильной покрышке в безлюдном месте на территории города. Второй гражданин пришел забирать наркотическое вещество и планировал его перепрятать. В данный момент оба задержаны, ведется следствие.

Уральской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 229.1 УК РФ по признакам контрабанды наркотического вещества. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Всего в 2016 году оперативными сотрудниками таможен Уральского таможенного управления из незаконного оборота изъято более 38 кг запрещенных к обороту веществ (в 2015 г. – 4,91 кг). По фактам незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ возбуждено 28 уголовных дел, что в 1,3 раза превышает показатель 2015 г. Пресечена деятельность 11 организованных преступных групп. Задержано 18 активных членов организованных преступных групп.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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