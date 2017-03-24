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Публикации за 24.03.17

В Первоуральске гаишники оштрафовали пенсионерку за «покатушки» внука на буксире

В Первоуральске гаишники оштрафовали пенсионерку за «покатушки» внука на буксире

В Первоуральске 63-летняя пенсионерка поддалась уговорам своего внука и согласилась прокатить его на снегокате, прицепленного лямкой к автомобилю. Видео «покатушек» попало в Интернет, после чего женщину немедленно оштрафовали.

Как установили полицейские, видео было снято 19 марта по дороге в коллективный сад №92, расположенном за ФОК «Гагаринский». На нем видно, как «Лада Гранта» буксирует подростка на прицепленном к машине снегокате. После того, как ролик стал распространяться в соцсетях, правоохранители начали проверку. В ходе разбирательств женщина-водитель призналась, что идея принадлежит ее 13-летнему внуку. Она лишь согласилась на его уговоры. В итоге инспекторы провели с пенсионеркой профилактическую беседу и привлекли ее к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ «Перевозка людей вне кабины автомобиля». Санкция статьи – штраф в размере 1 тысячи рублей.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

Первоуральск. Другие новости 24.03.17

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