В Первоуральске горит здание прокуратуры, жители сообщают об одном погибшем

Публикации за 24.03.17

В здании прокуратуры Первоуральска сегодня днем произошел пожар.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по неподтвержденным пока данным, загорелось сразу несколько внутренних помещений здания, расположенного на улице Трубников. В ГУ МЧС РФ по Свердловской области пока не могут оперативно прокомментировать инцидент. В областной прокуратуре выясняют обстоятельства случившегося. Между тем местные жители в социальных сетях рассказывают, что из здания была проведена масштабная эвакуация. Чуть позже на место прибыли пожарные подразделения. Горожане заявляют, что в результате возгорания погиб один человек, впрочем, эти сведения пока не подтверждают в правоохранительных органах. Ряд СМИ при этом сообщили, что причиной пожара стал поджог – якобы в помещение ворвался мужчина и облил стены горючей жидкостью.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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