NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 24.03.17

За время губернаторства Куйвашева Свердловская область растеряла четверть аграрной техники (ТАБЛИЦА)

За время губернаторства Куйвашева Свердловская область растеряла четверть аграрной техники (ТАБЛИЦА)

Свердловскстат посчитал, как изменилось количество аграрной техники в регионе с 2012 года. Итог неутешительный –четыре года в области пропадали комбайны и трактора, Свердловская область лишилась четверти всей техники.

Свердловскстат сегодня обнародовал данные о наличии основных видов сельскохозяйственной техники у агропредприятий. В статистику не попали микропредприятия, цифры актуальны на конец каждого года. Как оказалось, с 2012 года в Свердловской области ежегодно уменьшалось количество техники, ни по одному виду машин к концу 2016 года не заметно положительной динамики. Так, тракторов за время губернаторства Куйвашева стало меньше на четверть, сеялок почти на треть. Только за 2016 год в регионе «исчезло» 173 трактора, 25 комбайнов, 36 культиваторов.

Новый День: За время губернаторства Куйвашева Свердловская область растеряла четверть аграрной техники (ТАБЛИЦА)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.03.17

В Первоуральске горит здание прокуратуры, жители сообщают об одном погибшем. / В Первоуральске гаишники оштрафовали пенсионерку за «покатушки» внука на буксире. / В Екатеринбурге похоронили пристава, убитого бизнесменом Сиволапом (ВИДЕО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter