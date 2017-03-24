За время губернаторства Куйвашева Свердловская область растеряла четверть аграрной техники (ТАБЛИЦА)

Публикации за 24.03.17

Свердловскстат посчитал, как изменилось количество аграрной техники в регионе с 2012 года. Итог неутешительный –четыре года в области пропадали комбайны и трактора, Свердловская область лишилась четверти всей техники.

Свердловскстат сегодня обнародовал данные о наличии основных видов сельскохозяйственной техники у агропредприятий. В статистику не попали микропредприятия, цифры актуальны на конец каждого года. Как оказалось, с 2012 года в Свердловской области ежегодно уменьшалось количество техники, ни по одному виду машин к концу 2016 года не заметно положительной динамики. Так, тракторов за время губернаторства Куйвашева стало меньше на четверть, сеялок почти на треть. Только за 2016 год в регионе «исчезло» 173 трактора, 25 комбайнов, 36 культиваторов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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