NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 24.03.17

В полпредстве поддержали идею строительства медкластера в Академическом

В полпредстве поддержали идею строительства медкластера в Академическом

В аппарате полпреда в УрФО поддержали идею открытия в Академическом медкластера. Для его строительства уже выделен земельный участок, начинается проектирование комплекса.

Совещание по вопросу строительства медкластера в Академическом прошло на этой неделе в аппарате полномочного представителя президента России в УрФО, его провел заместитель полпреда Александр Моисеев. Он отметил, что идея формирования медкластера поддержана на высшем государственном уровне. Гендиректор компании «» Виктор Киселев рассказал, что для строительства медицинского кластера уже выделен земельный участок. В настоящее время начинается проектирование этого уникального комплекса.

«В состав медицинского кластера войдут учебные корпуса и кампус Уральского государственного медицинского университета, поликлиника для жителей Академического, новое здание НИИ ОММ, жилые кварталы для преподавателей и научных работников. В перспективе здесь разместятся также офисы и производственные площади инновационных компаний, разрабатывающих и производящих медицинскую технику и препараты», – прокомментировали в пресс-службе «РСГ-Академическое».

Ранее о строительстве в Академическом медкластера высказались лидеры медицинского сообщества. Особо отмечалось, что для ведущего медицинского вуза Урала переезд на новую площадку критически важен. По словам медиков, существующая учебно-материальная база уже не отвечает потенциалу университета. Сегодня развитие вуза затрудняет то, что его здания разбросаны по всему Екатеринбургу, что заставляет студентов и преподавателей тратить много времени на переезды в ущерб учебному процессу. Но главное – в таких условиях крайне сложно обновлять материальную базу, без которой невозможно подготовить отвечающих современным требованиям специалистов. Кроме того, в рамках медицинского кластера вуз окажется в качественно новом окружении: он станет базовым элементом единого научно-образовательного цикла. Это позволит полностью раскрыть и нарастить потенциал вуза как исследовательского и педагогического центра, источника передовых медицинских практик, считают медики.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.03.17

Сторонникам Навального напомнили о штрафах и арестах за несанкционированные митинги. / За время губернаторства Куйвашева Свердловская область растеряла четверть аграрной техники (ТАБЛИЦА). / В Первоуральске горит здание прокуратуры, жители сообщают об одном погибшем.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter