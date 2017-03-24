В полпредстве поддержали идею строительства медкластера в Академическом

Публикации за 24.03.17

В аппарате полпреда в УрФО поддержали идею открытия в Академическом медкластера. Для его строительства уже выделен земельный участок, начинается проектирование комплекса.

Совещание по вопросу строительства медкластера в Академическом прошло на этой неделе в аппарате полномочного представителя президента России в УрФО, его провел заместитель полпреда Александр Моисеев. Он отметил, что идея формирования медкластера поддержана на высшем государственном уровне. Гендиректор компании «РСГ-Академическое» Виктор Киселев рассказал, что для строительства медицинского кластера уже выделен земельный участок. В настоящее время начинается проектирование этого уникального комплекса.

«В состав медицинского кластера войдут учебные корпуса и кампус Уральского государственного медицинского университета, поликлиника для жителей Академического, новое здание НИИ ОММ, жилые кварталы для преподавателей и научных работников. В перспективе здесь разместятся также офисы и производственные площади инновационных компаний, разрабатывающих и производящих медицинскую технику и препараты», – прокомментировали в пресс-службе «РСГ-Академическое».

Ранее о строительстве в Академическом медкластера высказались лидеры медицинского сообщества. Особо отмечалось, что для ведущего медицинского вуза Урала переезд на новую площадку критически важен. По словам медиков, существующая учебно-материальная база уже не отвечает потенциалу университета. Сегодня развитие вуза затрудняет то, что его здания разбросаны по всему Екатеринбургу, что заставляет студентов и преподавателей тратить много времени на переезды в ущерб учебному процессу. Но главное – в таких условиях крайне сложно обновлять материальную базу, без которой невозможно подготовить отвечающих современным требованиям специалистов. Кроме того, в рамках медицинского кластера вуз окажется в качественно новом окружении: он станет базовым элементом единого научно-образовательного цикла. Это позволит полностью раскрыть и нарастить потенциал вуза как исследовательского и педагогического центра, источника передовых медицинских практик, считают медики.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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