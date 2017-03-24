Ремонт Макаровского моста начнется уже в июне

Публикации за 24.03.17

Работы по реконструкции самого длинного моста уральской столицы начнутся уже в июне текущего года. Об этом сообщил председатель комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николай Сметанин.

Первый этап работ рассчитан до 2019 года. В его рамках специалисты планируют убрать первый ряд арок с северной стороны моста и возвести новый, ширина которого составит порядка 25 метров. На время проведения работ движение автомобильного транспорта будет осуществляться по сохраненной южной стороне моста в две полосы, а трамваев – по одному пути с организацией реверсивного движения.

После завершения строительства северной части моста на ней появятся три полосы движения для автомобилей, тротуар, велосипедная дорожка и тоннель для коммуникаций.

Второй этап, по сути, зеркальный – строительство моста с южной стороны. После его завершения общая ширина сооружения составит порядка 42 метров.

Стоит отметить, что проект реконструкции моста исключает полное перекрытие движения транспортных средств на всех этапах предстоящей реконструкции. В разные периоды проведения работ на мосту будут предусмотрены лишь частичные ограничения транспортного сообщения, что безусловно облегчит жизнь автомобилистов.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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