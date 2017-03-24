NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 24.03.17

На Урале инкассатор ограбил работодателя и проиграл деньги в казино

На Урале инкассатор ограбил работодателя и проиграл деньги в казино

В Первоуральске сотрудники полиции задержали инкассатора, который воровал вверенные ему деньги и спускал их в казино. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение в особо крупном размере»).

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, 17 марта в полицию от руководителя инкассаторской организации поступило заявление, что у предприятия похищена крупная сумма денег. В ходе проверки было установлено, что всего пропало порядка 4 миллионов рублей. Подозрение сыщиков пало на 27-летнего инкассатора. Во время допросов он сознался в том, что в течение нескольких дней брал вверенные ему денежные средства и проиграл их в онлайн-казино.

«Мужчина пояснил, что планировал «взять на время» деньги, выиграть, а затем вернуть «позаимствованные» средства на место. Сейчас эта версия проверяется. Расследование уголовного дела продолжается», – уточняют в ведомстве.

Первоуральск, Андреуш Завятку

Первоуральск. Другие новости 24.03.17

Официально: совершивший в здании прокуратуры суицид мужчина не предъявлял претензий. Подробности жуткого ЧП в Первоуральске. / Ремонт Макаровского моста начнется уже в июне. / Полицейский «бобик», ехавший на пожар в прокуратуру, протаранила легковушка (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter