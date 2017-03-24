На Урале инкассатор ограбил работодателя и проиграл деньги в казино

Публикации за 24.03.17

В Первоуральске сотрудники полиции задержали инкассатора, который воровал вверенные ему деньги и спускал их в казино. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение в особо крупном размере»).

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, 17 марта в полицию от руководителя инкассаторской организации поступило заявление, что у предприятия похищена крупная сумма денег. В ходе проверки было установлено, что всего пропало порядка 4 миллионов рублей. Подозрение сыщиков пало на 27-летнего инкассатора. Во время допросов он сознался в том, что в течение нескольких дней брал вверенные ему денежные средства и проиграл их в онлайн-казино.

«Мужчина пояснил, что планировал «взять на время» деньги, выиграть, а затем вернуть «позаимствованные» средства на место. Сейчас эта версия проверяется. Расследование уголовного дела продолжается», – уточняют в ведомстве.

Первоуральск, Андреуш Завятку

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