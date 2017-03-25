Более 100 килограммов взрывчатки потратили на взрыв льда на реках Тура и Салда (ФОТО)

Публикации за 25.03.17

Сотрудники МЧС в Свердловской области продолжают взрывать лед на реках области, чтобы в период ледохода глыбы не «зацепили» и не разрушили мосты. Накануне взрывчатку закладывали на реках Тура и Салда. Всего в регионе 18 мостов, рядом с которыми будут разрушать лед.

«На сегодняшний день взрывные работы проведены у трех мостовых сооружений, из них 2 – в Верхотурском городском округе и 1 – на реке Сосьве в Североуральске, еще в четырех муниципальных образованиях проведена распиловка льда, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области. – Накануне специалисты провели взрывные работы в Верхотурском городском округе на реках Салда и Тура. Процесс подготовки к разрушению льда занимает не один час. Сначала специалисты взрывники бурят скважины на толщину льда, затем в них закладывают взрывчатое вещество – аммонит. На реке Туре у деревни Малахова пробурили для разрушения льда 35 скважин, в которые заложили почти 100 кг взрывчатки. Чуть меньше времени затратили на разрушение льда у моста на реке Салде у села Прокопьевская Салда».

В ближайшее время взрывные работы проведут на реке Туре в Туринском городском округе и Слободотуринском муниципальном районе, а также на реке Таборинке в Таборинском муниципальном районе.

Всего в плане противопаводковых мероприятий Свердловской области 18 мостов, лед у которых требует разрушения, чтобы в период ледохода не повредило конструкции мостов и не возникло заторов и подтоплений. Взрывать будут лед у 11 мостов. У остальных будет проведена распиловка льда.

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Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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