В Екатеринбурге впервые в России поставят библейскую оперу с Христом и Иудой / Чтобы не было скандала как с «Тангейзером», к постановке привлекут Епархию

Публикации за 25.03.17

Екатеринбургский театр оперы и балета замахнулся на очередную премьеру всероссийского масштаба: руководство приняло решение впервые в России ставить малоизвестную оперу «Греческие пассионы». В основе – почти библейский сюжет, где есть Христос и Иуда. Чтобы не получилось скандала, как в Новосибирске с «Тангейзером», театр пригласил для консультации представителя епархии. Ставить новую сенсацию будет та же команда, что работала над нашумевшими операми «Сатьяграха» и «Пассажирка».

Громкая премьера состоится в Екатеринбурге через год – в апреле 2018 года. Опера чешского композитора Богуслава Мартину «Греческие пассионы» мало известна не только в России, но и во всем мире. Она написана на сю­жет из жиз­ни греческой де­рев­ни в го­ды турецкого вла­ды­че­ст­ва (либ­рет­то ав­то­ра по ро­ма­ну Н. Ка­занд­за­ки­са «Хри­ста рас­пи­на­ют вновь»). Это тра­ге­дия эпического мас­шта­ба, под­ни­маю­щая веч­ные об­ще­че­ло­ве­че­ские те­мы. По сюжету в деревне ставят евангельские «Страсти», а роли Христа, Иуды и других исполняют деревенские жители. Но на этот раз повторяется библейская история: исполнитель роли Иуды убивает исполнителя роли Христа за то, что тот помогал беженцам.

Работать над постановкой будет та же команда, что ставила ставшие сенсацией оперы «Сатьяграха» и «Пассажирка»: дирижером будет Оливер фон Дохнаньи, режиссером – Тадэуш Штрасбергер. По задумке театра, все три экспериментальные оперы должны составить один цикл: все они поднимают вечные вопросы добра и зла, допустимого и недопустимого, вопросы прощения.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе Екатеринбургского театра оперы и балета, есть две редакции оперы. Театр будет ставить первую.

«Первая редакция создана в 1956 году для Ковент-Гарден и не была тогда поставлена. Ее мировая премьера состоялась в Брегенце значительно позже – в 1999 году. И теперь эту же редакцию будем ставить мы. Вторая редакция создавалась в 1957-59 годах. Премьера второй редакции состоялась в Цюрихе в 1961 году», – отметили в театре.

Чтобы не разгорелся скандал, какой случился при постановке «Тангейзера» в Новосибирске (оперу сняли с репертуара из-за оскорбительного образа Христа и возбудили на постановщиков дело), директор Екатеринбургского оперного театра пригласил для консультации игумена Вениамина (Райникова), секретаря епархиального совета, – сообщил руководитель театра накануне в эфире телеканала «ЕТВ». Церковь обещала не вмешиваться в задумки режиссера, лишь поможет избежать ошибок.

Напомним, ранее Екатеринбургский театр оперы и балета выпустил мировую премьеру оперы «Сатьяграха» про жизнь Махатма Ганди, а также впервые в России поставил оперу «Пассажирка» про узницу Освенцима. После таких премьер о Екатеринбургском театре заговорили во всем мире.

В своем мини-интервью NDNews.ru (материал выйдет на нашем портале 27 марта, в День театра) дирижер Оливер фон Дохнаньи отметил: «Самое сложное перед постановкой «Сатьяграхи» было сделать первый шаг. Мы шли вперед и не видели, есть ли там дно или утонем. Потому что такую оперу никто не ставил. И это риск. Думали, что сыграем 3-4 спектакля и все, но играем третий год и полные залы. И то же самое с «Пассажиркой». Мы хотим продолжать эту линию, нельзя ставить только классику. Я когда пришел сюда дирижером, сказал, что хочу чтобы Екатеринбургский театр стал центром современной оперы. Ты можешь Тоску потрясающую сыграть, но никто не будет говорить об этом во всем мире. Скандалами публику притягивать я тоже не хочу. Надо делать красивое и необычное, инновационное», – резюмировал дирижер.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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