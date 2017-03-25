На Гурзуфской Mercedes сбил ребенка на переходе (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 25.03.17

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В Екатеринбурге сегодня вечером случилось ДТП на улице Гурзуфской. Водитель автомобиля Mercedes не притормозил на пешеходном переходе и сбил ребенка, который шел на зеленый сигнал. Мальчика увезли на скорой, он находился в сознании.

Авария на улице Гурзуфской, напротив дома №34 произошла около 18:00. Ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель на автомобиле Mercedes не приторомозил перед переходом и наехал на мальчика, сообщил NDNews.ru очевидец аварии Александр.

Какие травмы получил ребенок, пока не известно. Его увезли на скорой, но мальчик был жив и находился в сознании. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства случившегося и общаются с водителем «мерседеса».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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