Уральский центр гражданской авиации, готовящий пилотов, попал под санкции США

Публикации за 26.03.17

Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, занимающийся в Кольцово подготовкой пилотов, попал под санкции США. Американское правительство обвинило центр вместе с другими предприятиями в нарушении положений американского закона о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии, власти США не уточняют.

Американское правительство приняло решение ввести санкции в отношении еще восьми российских организаций, инкриминировав им нарушение национального законодательства США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Об этом сообщила агентству ТАСС представитель администрации США. Среди прочих в немилость попал и Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, который базируется в Кольцово и занимается подготовкой и переподготовкой пилотов. Также в списке есть другие предприятия, связанные с авиацией, – «150-й авиационный ремонтный завод», внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина и другие. В чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии, власти США не уточняют. Нынешние ограничительные меры, срок действия которых составляет два года, предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг компаний, попавших в черный список, продажу им Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу им американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление им помощи.

Добавим, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации был создан в 1939 году. В довоенные годы УТО осуществлял переподготовку летчиков и мотористов на самолеты По-2, УТ-1, УТ-2, П-5. Эти же задачи, но уже в интересах фронта, УТО выполнял во время Великой Отечественной войны. Базировался он сначала в Уфе, а затем в Янауле. В Кольцово центр переехал в 1959 году. Сейчас здесь проходят обучение пилоты гражданской авиации со всей страны.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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