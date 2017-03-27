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Публикации за 27.03.17

Избитый уралец засудил врачей, которые не смогли обнаружить перелом челюсти

Избитый уралец засудил врачей, которые не смогли обнаружить перелом челюсти

В Тугулыме избитый мужчина взыскал деньги с районной больницы, сотрудники которой не смогли диагностировать у него перелом челюсти.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, в ходе проверки было установлено, что в апреле 2014 года мужчина был избит, он получил повреждения в виде гематом лица, шеи и закрытого перелома нижней челюсти.

Пострадавший обратился в Тугулымскую центральную районную больницу, где ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга».

«С 21 по 25 апреля 2014 года мужчина проходил лечение в хирургическом отделении районной больницы. Несмотря на неоднократные жалобы на боль в области нижней челюсти и проведение рентгенографического исследования, врачами перелом челюсти не был диагностирован и соответствующего лечения пациент не получил, – уточнила собеседница агентства. – В связи с этим пострадавший самостоятельно обратился к врачу-стоматологу Тугулымской районной больницы, который выявил и зафиксировал перелом. В этот же день мужчина обратился за дальнейшей медицинской помощью в учреждение здравоохранения Тюмени».

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области по запросу прокурора провел экспертизу и подтвердил, что медпомощь в ЦРБ уральцу была оказана с нарушениями. В интересах заявителя в суд был направлен иск о взыскании с больницы компенсации морального вреда. Служители Фемиды требования прокурора удовлетворили, с ЦРБ в пользу мужчины взыскано 20 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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