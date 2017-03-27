На Урале полицейские вытащили водителя из загоревшегося автомобиля

Публикации за 27.03.17

Под Красноуфимском полицейские спасли водителя из загоревшегося автомобиля. Мужчина заснул и не почувствовал запаха гари.

ЧП случилось в районе деревне Сарсы, инспекторы ДПС старший сержант полиции Александр Панов и сержант полиции Александр Аксанов заметили припаркованный на обочине ВАЗ-21083, из-под днища которого выбивалось пламя. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники полиции подбежали к автомобилю, оказалось, что он заведен, а двери заблокированы, в салоне ничего не было видно из-за дыма. Полицейские разбили стекло водительской двери и обнаружили за рулем мужчину, он уже потерял сознание. Гаишники вытащили пострадавшего, отвели на безопасное расстояние и принялись тушить авто.

Водителя усадили в патрульную автомашину, где он находился до приезда медиков. Мужчина рассказал, что остановился, потому что захотел спать, и запаха гари не почувствовал. После медосмотра ему было назначено амбулаторное лечение.

«Чтобы избежать подобных случаев, полиция рекомендуют водителям, передвигающимся на дальние дистанции, проверить исправность своего транспортного средства. В случае усталости лучше остановиться и отдохнуть на специально отведенных площадках в людных местах, на парковках придорожных кафе или гостиниц», – напомнили в полиции.

Красноуфимск, служба информации РИА «Новый День»

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