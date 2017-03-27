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Екатеринбург

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Публикации за 27.03.17

В Березовском вынесли приговор мужчине, убившему знакомого «на слабо»

В Березовском вынесли приговор мужчине, убившему знакомого «на слабо»

Березовский городской суд вынес приговор 43-летнему местному жителю, который убил собутыльника «на слабо».

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, вечером 22 ноября прошлого года в полицию Березовского поступила информация о смертельном ранении мужчины. Вскоре по горячим следам был установлен и задержан убийца.

Выяснилось, что 43-летний местный житель распивал спиртное со своим малознакомым товарищем, младше его на один год, которого встретил во время прогулки по городу. По словам подруги погибшего, гость к ним пришел уже изрядно пьяным. Во время застолья мужчины вспоминали какие-то события из прошлого. Неожиданно визитер схватил со стола кухонный нож и нанес хозяину дома два удара в грудь. Женщина выбежала в другую половину дома, где проживали братья потерпевшего, и сообщила о случившемся. Именно они и вызвали скорую помощь и полицию, а также заблокировали входную дверь, чтобы злоумышленник не сбежал.

Стражи порядка задержали ранее судимого жителя города Березовского, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. «Гражданин пояснил, что во время праздника «сами собой» всплыли неприятные воспоминания, связанные с каким-то поступком приятеля, и потерпевший, по сути, сам спровоцировал трагедию, усомнившись в способности гостя привести угрозу убийством в исполнение и заявив: «Да тебе слабо!» После этих слов он тут же получил два ранения в сердце, от которых скончался на месте», – уточнили в ведомстве.

Суд признал гражданина виновным в совершении преступления и приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также в полном объеме удовлетворен иск брата погибшего в сумме 112 655 рублей.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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