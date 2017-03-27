20 прошедших модернизацию танков Т-72Б3 доставлено в Вооруженные силы РФ

Публикации за 27.03.17

Корпорация УВЗ отчитались перед министром обороны о выполнении госзаказа. Очередная партия танков Т-72Б3 принята военным представительством и отгружена в Вооруженные силы РФ.

Единый день военной приёмки продукции провел глава Минобороны России Сергей Шойгу, который заслушал доклады руководства предприятий оборонно-промышленного комплекса. О выполнении корпорацией УВЗ очередного этапа госзаказа рассказал заместитель генерального директора по спецтехнике Вячеслав Халитов. По его словам, партия из 20 прошедших модернизацию танков Т-72Б3 в количестве 20 единиц принята военным представительством и отгружена в Вооруженные силы РФ.

«Корпорация и впредь будет с высоким качеством и в срок выполнять принятые обязательства перед Министерством обороны РФ рамках государственного оборонного заказа», – отметил Халитов.

Танк Т-72Б3, разработанный специалистами Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, принят на вооружение Российской Армии приказом министра обороны РФ. В течение нескольких лет эта модификация серийно выпускается нижнетагильским Уралвагонзаводом в ходе капитального ремонта с модернизацией танков типа Т-72Б и массово поставляется в войска. На этих машинах российские команды ежегодно становятся победителями конкурса армейских международных игр «Танковый биатлон».

«Сочетание надёжной защиты, современной всесуточной системы управления огнём, мощного комплекса вооружения, современных средств связи и подвижности, а также большого запаса хода позволяет говорить о Т-72Б3 как о боевой машине, способной эффективно противостоять лучшим мировым образцам основных боевых танков», – сообщили в пресс-службе УВЗ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.03.17

В Березовском вынесли приговор мужчине, убившему знакомого «на слабо». / Екатеринбург засыплет снегом. / Прокуратура Екатеринбурга потребовала выдать зарплату транспортникам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»