В Кировграде должники вернули полмиллиона рублей коммунальщикам, чтобы не платить пени

Публикации за 27.03.17

Предприятие «Облкоммунэнерго» подвело первые итоги акции «Долги фффтопку», которая позволяет жителям гасить долг по коммунальным платежам без штрафных пени. В Кировграде менее чем за десять дней должники вернули коммунальщикам 512 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, полностью рассчитаться за ресурсы решили 11 человек. «Рекорд по сумме возврата поставила жительница поселка Левиха. Она заплатила 145 тысяч 142 рубля. Женщина не оплачивала квитанции за тепло и воду с 2013 года. Причем впечатляет и размер снятой пени – более 44 тысяч рублей. Напомню, при полной оплате суммы основного долга в период с 15 марта по 15 мая все пени снимаются автоматически. В этот же день поступил еще один крупный платеж – потребитель погасил долг в 92 тысячи рублей, размер снятой пени составил 29 тысяч. Кстати, общая сумма снятой с 11 должников пени достигла 147 тысяч рублей. Я бы хотел отметить, что мы отслеживаем в режиме онлайн только те платежи, которые идут через РИЦ. Но кроме этого кировградцы оплачивают квитанции и через других операторов – на почте или в банках – по этим поступлениям у нас пока статистики нет. Я думаю, что и там суммы приличные», – сообщил заместитель гендиректора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Евгений Волков.

Кроме того, у кировградцев пользуется популярностью услуга по реструктуризации коммунального долга на особых условиях. Только эти два месяца действует следующая схема: 0 – первый взнос, 0 – текущая пеня и 12 месяцев рассрочки по оплате (обычно ресурсоснабжающая организация предлагает только полугодовой вариант). Рассрочкой оплаты коммунального долга захотели воспользоваться более ста человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 27.03.17

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