Епархия прокомментировала инцидент с детьми, попавшими на обряд изгнания бесов

Епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии, прокомментировал инцидент в Среднеуральском женском монастыре, где приехавшие на экскурсию школьники стали свидетелями молебна на изгнание нечистой силы, что сильно их напугало.
«Присутствие за молебном на изгнание нечистой силы – не самое легкое зрелище. Прежде чем выйти из одержимого, бес последний раз пытается принести страдание человеку. Во время отчитки страждущий похож на наркомана, которого «ломкой» остаточный наркотик не отпускает из своего плена. Люди теряют сознание, трясутся, издают звуки, несвойственные человеку, – отмечает епископ Евгений. – Такое действо совершается в стенах Среднеуральского монастыря. Главное, о чем надо сказать, это то, что из храма выходят уже нормальные люди. Освобожденные от своего недуга, способные продолжать нормальную человеческую жизнь. Кто-то из них остается жить в обители, но большинство возвращаются домой».
Свидетелями именно такого действа, по словам владыки, стали паломники из Екатеринбурга. Судя по видеоролику, который записан на телефон одного из них, еще только попав на территорию монастыря, они уже услышали необычные молитвы и крики, раздававшиеся из динамика. По всей видимости, аудиотрансляция, которая включается на время обычного богослужения, не была вовремя выключена.
«К сожалению, участники экскурсионной группы не обратили внимание на предупреждающую табличку у входа в храм. Здесь указано, что на время отчитки вход «только по благословению», – подчеркнул викарий. А может и обратили, но не поняли смысла слов «отчитка», «благословение». Этого они еще «не проходили». Да и о таком явлении, как одержимость демонами, детям не рассказывают ни в школе, ни дома. Рассказывают о СПИДе, о наркотиках, об иных пороках нашего времени – с целью обезопасить от них. Но об опасностях духовного порядка большинство наших современников и не ведает». По словам владыки Евгения, монастырь принял соответствующие меры: трансляция теперь выключается вовремя, объявление на входе написано более крупным шрифтом. Вероятность того, что неподготовленные люди вновь попадут на отчитку, крайне мала.
Тем временем об инциденте уже проведали политики, которые не замедлили напомнить о себе. Например, председатель ЦК компартии «Коммунисты России» Максим Сурайкин обратился в прокуратуру Свердловской области с просьбой разобраться в ситуации вокруг экскурсии учеников гимназии № 212, руководство которой организовало экскурсию. «Четвероклассникам продемонстрировали обряд, при котором священник изгонял дьявола из двенадцатилетней девочки, которая лаяла и кричала мужским голосом. Дети были страшно напуганы и еще неизвестно, как это происшествие отразится на их психическом здоровье», – утверждает Сурайкин, об этом он прочел в СМИ.
Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 27.03.17
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