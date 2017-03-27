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Екатеринбург

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Публикации за 27.03.17

В психиатрической лечебнице «Сосновый бор» загорелся фасад. Больных эвакуировали

В психиатрической лечебнице «Сосновый бор» загорелся фасад. Больных эвакуировали

Сегодня днем по неустановленной пока причине произошёл пожар в одном из корпусов Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор» на улице Рощинской. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, персонал клиники, обнаружив возгорание, организовал эвакуацию людей. На улицу вывели 35 человек, из них 26 пациентов и 9 работников клиники.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров, горела внешняя отделка здания. Пожар, сообщают в ведомстве, потушили за 15 минут. Как сообщили NDNews.ru в клинике, сейчас отделение работает в обычном режиме.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.03.17

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