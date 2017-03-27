«Группа поддержки» подсудимых из ОМВД Заречного заблокировала суд для журналистов (ФОТО)

Публикации за 27.03.17

На оглашение приговора о пытках в ОВД Заречного в Верх-Исетский суд, помимо журналистов, пришли около 50 человек из родственников и «группы поддержки» подсудимых. Некоторую долю агрессии собравшиеся начали демонстрировать еще до начала заседания, так, родственники подсудимых высказывали журналистам, что против освещения процесса в СМИ. Однако главный конфликт разгорелся уже в ходе заседания. После того, как судья заявил, что подсудимые своей вины не признают, около дверей началась потасовка. «Группа поддержки» начала мешать съемке, разгорелась перепалка.

«Мы стояли в дверях и, раз нам мешали зайти, снимали через головы. У меня был телефон и селфи-палка. Один из представителей группы поддержки, судя по запаху, он был пьян, начал сбивать наш монопод. Уронил телефон, пытался помешать его поднять, толкался, хватался за грудки», – рассказал NDNews.ru подробности инцидента корреспондент телеканала «Звезда» Евгений Аксенов. Точку в конфликте журналистов и агрессивных сотрудников «в штатском» поставил судья, приказав приставам очистить помещение. Выгнали часть журналистов («Вести», «Звезда», «Студия 41», «4 канал», «5 канал»), представителям некоторых СМИ посчастливилось проскочить в зал перед тем, как его блокировали друзья обвиняемых.

«Я не знаю, зачем эти люди, многие из которых действующие сотрудники, так странно себя ведут. Ясно, что положительный имидж своим товарищам на скамье подсудимых таким образом они не создали», – отметил Евгений Аксенов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.03.17

Допрос Соколовского перенесли на завтра, судью вымотало двухчасовое чтение стенограмм видеороликов. / Екатеринбуржцы во второй раз «обнимут» пруд, чтобы спасти его от застройки храмом (СКРИН). / «Платон» – отменить, правительство – в отставку» – в Екатеринбурге стартовала всероссийская акция дальнобойщиков (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»