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Екатеринбург

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Публикации за 27.03.17

Уральскую депутатскую ассамблею возглавили Крашенинников, Бабушкина и Чернецкий

Уральскую депутатскую ассамблею возглавили Крашенинников, Бабушкина и Чернецкий

В Екатеринбурге состоялось первое полноценное заседание депутатской «вертикали», в которую вошли народные избранники всех уровней – федеральные, региональные и муниципальные.

Как передает корреспондент NDNews.ru, депутаты единогласно одобрили положение об организации, а также выбрали председателя и двух сопредседателей. Ассоциацию ожидаемо возглавил депутат Госдумы Павел Крашенинников, сопредседателями стали спикер заксо Людмила Бабушкина и сенатор Аркадий Чернецкий.

Также депутаты обсудили планы дальнейшей работы. Было решено начать сбор предложений по совершенствованию законодательства. По словам участников, в улучшении нуждаются законы о капремонте, о госзакупках, об ответственности за нападение на сотрудников скорой помощи, об ответственности владельцев собак за агрессивное поведение питомцев и так далее.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 27.03.17

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