В Екатеринбурге отправили за решетку разбойников, взорвавших банкомат

Публикации за 28.03.17

В Ленинском районном суде вынесли приговор двум подельникам, которые взорвали банкомат. На их же счету – кража и взлом платежного терминала.

Ленинский районный суд приговорил в реальному лишению свободы двух неоднократно судимых Антона Варывдина и Константина Курсакина. Их признали виновными по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение»).

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, ночью 1 августа прошлого года подельники взорвали банкомат, вмонтированный в стену жилого дома № 25/2 по ул. Бардина. Но поживиться добычей им не удалось, мощности взрыва не хватило, чтобы разрушить корпус банкомата. 9 октября мужчины вновь пошли на преступление, ночью они взломали магазин в доме № 7 по ул. Новгородцевой и похитили принадлежащий индивидуальному предпринимателю платежный терминал стоимостью 70 тыс. рублей. Позже, уходя от места кражи, сообщники вскрыли корпус терминала и обнаружили там 31 тысячу рублей.

Ленинский районный суд назначил Антону Варывдину наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, Константину Курсакину – на срок 5 лет 4 месяца. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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