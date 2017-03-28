В Екатеринбурге обновят разметку за 25 миллионов рублей

Публикации за 28.03.17

На обновление дорожной разметки в 2017 году бюджет Екатеринбурга потратит более 25 миллионов рублей. В эту сумму входят два вида краски, разбавитель и термопластик.

Аукцион на поставку материалов для автомобильных дорог объявил МУП «Центр организации движения». Сбор заявок уже начался и продлится до 14 апреля. Максимальная цена контракта 25 млн 763 тыс. 677 руб. Требуется два вида краски, белая и желтая, первой необходимо 84 тонны, второй – только тонна. Краска должна высыхать за 15 минут. В документации указано два вида термопластика тех же цветов, который должен затвердевать за 9 минут – всего 246 тонн. Закупается также 7,2 тонны рецептурного разбавителя.

Материалы должны быть поставлены не позднее 31 мая.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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