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Екатеринбург

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Публикации за 28.03.17

В Екатеринбурге на подземном паркинге ночью выгорел «мерседес» (ФОТО)

В Екатеринбурге на подземном паркинге ночью выгорел «мерседес» (ФОТО)

Сегодня ночью в Екатеринбурге случился пожар на подземном паркинге. Сгорела одна машина – Mercedes. Полиция ищет причины возгорания и очевидцев инцидента.

Новый День: В Екатеринбурге на подземном паркинге ночью выгорел ''мерседес'' (ФОТО)

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, горела парковка на ул. Вильгельма де Геннина. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 15 человек личного состава. Огонь локализовали в 22:10, пожар потушен в 23:46.

Новый День: В Екатеринбурге на подземном паркинге ночью выгорел ''мерседес'' (ФОТО)

Служба спасения «Сова» уточняет, что сообщение о пожаре поступило и в отделение полиции № 8. Полицейские устанавливают причины пожара и ищут очевидцев, по результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Новый День: В Екатеринбурге на подземном паркинге ночью выгорел ''мерседес'' (ФОТО)
Новый День: В Екатеринбурге на подземном паркинге ночью выгорел ''мерседес'' (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.03.17

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