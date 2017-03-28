В Екатеринбурге на подземном паркинге ночью выгорел «мерседес» (ФОТО)

Публикации за 28.03.17

Сегодня ночью в Екатеринбурге случился пожар на подземном паркинге. Сгорела одна машина – Mercedes. Полиция ищет причины возгорания и очевидцев инцидента.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, горела парковка на ул. Вильгельма де Геннина. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 15 человек личного состава. Огонь локализовали в 22:10, пожар потушен в 23:46.

Служба спасения «Сова» уточняет, что сообщение о пожаре поступило и в отделение полиции № 8. Полицейские устанавливают причины пожара и ищут очевидцев, по результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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