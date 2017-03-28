NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 28.03.17

В Екатеринбурге скончался актер Владимир Величко, игравший 50 лет в Драме и снявшийся в «Трудно быть богом» (ФОТО)

В Екатеринбурге скончался актер Владимир Величко, игравший 50 лет в Драме и снявшийся в «Трудно быть богом» (ФОТО)

В Екатеринбурге на 75-м году жизни скончался известный актер Владимир Величко. Он проработал в Театре драмы более 50 лет и был, как говорят коллеги, «мастером эпизода», который всегда мог рассмешить зал за секунды. Также Величко снимался в фильме «Трудно быть богом» Германа.

«С прискорбием сообщаем, что на 75-м году жизни после тяжелой болезни скончался заслуженный артист России Валерий Иванович Величко… Валерий Иванович действительно умел и любил смешить: уникальное человеческое обаяние плюс природное чувство юмора принесли ему огромный успех в комическом жанре. Для каждой работы Величко находил яркие, интересные, эмоционально насыщенные актерские «краски». Его герои были не просто смешны – удивительно гармоничны, а значит, убедительны – недаром Официант из комедии «Он, она, окно, покойник» по пьесе Р. Куни нередко уносил со спектакля не традиционные цветы, а вполне реальные чаевые», – рассказали в Театре драмы, где актер проработал более 50 лет.

Новый День: В Екатеринбурге скончался актер Владимир Величко, игравший 50 лет в Драме и снявшийся в ''Трудно быть богом'' (ФОТО)

Величко был известен и своими киноролями: впервые появившись на экране в 1964 г. («След в океане», реж. О. Николаевский), он снялся не в одном десятке фильмов, самым громким из которых стала картина Алексея Германа «Трудно быть богом».

Театралы с теплотой вспоминают Величко, которого когда-то называли «уральский Фернандель» за схожесть с французским комиком, рассказал на своей странице Николай Коляда, который раньше играл с Величко на одной сцене. «Я знал Валеру с 1973 года. Он учился у моего мастера – у Николаева, лет на десять раньше меня. Он был мастер эпизода. Мог выйти на пять минут и убить зал, заставить хохотать до истерики всех. …Очень жалко. Светлая память», – написал Коляда.

Новый День: В Екатеринбурге скончался актер Владимир Величко, игравший 50 лет в Драме и снявшийся в ''Трудно быть богом'' (ФОТО)

О месте и времени прощания с Владимиром Величко в Театре драмы сообщат дополнительно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.03.17

На Химмаше в среду пройдет первая репетиция парада Победы, будут перекрыты дороги. / В Екатеринбурге на подземном паркинге ночью выгорел «мерседес» (ФОТО). / В Екатеринбурге обновят разметку за 25 миллионов рублей.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter