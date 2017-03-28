В Екатеринбурге скончался актер Владимир Величко, игравший 50 лет в Драме и снявшийся в «Трудно быть богом» (ФОТО)

Публикации за 28.03.17

В Екатеринбурге на 75-м году жизни скончался известный актер Владимир Величко. Он проработал в Театре драмы более 50 лет и был, как говорят коллеги, «мастером эпизода», который всегда мог рассмешить зал за секунды. Также Величко снимался в фильме «Трудно быть богом» Германа.

«С прискорбием сообщаем, что на 75-м году жизни после тяжелой болезни скончался заслуженный артист России Валерий Иванович Величко… Валерий Иванович действительно умел и любил смешить: уникальное человеческое обаяние плюс природное чувство юмора принесли ему огромный успех в комическом жанре. Для каждой работы Величко находил яркие, интересные, эмоционально насыщенные актерские «краски». Его герои были не просто смешны – удивительно гармоничны, а значит, убедительны – недаром Официант из комедии «Он, она, окно, покойник» по пьесе Р. Куни нередко уносил со спектакля не традиционные цветы, а вполне реальные чаевые», – рассказали в Театре драмы, где актер проработал более 50 лет.

Величко был известен и своими киноролями: впервые появившись на экране в 1964 г. («След в океане», реж. О. Николаевский), он снялся не в одном десятке фильмов, самым громким из которых стала картина Алексея Германа «Трудно быть богом».

Театралы с теплотой вспоминают Величко, которого когда-то называли «уральский Фернандель» за схожесть с французским комиком, рассказал на своей странице Николай Коляда, который раньше играл с Величко на одной сцене. «Я знал Валеру с 1973 года. Он учился у моего мастера – у Николаева, лет на десять раньше меня. Он был мастер эпизода. Мог выйти на пять минут и убить зал, заставить хохотать до истерики всех. …Очень жалко. Светлая память», – написал Коляда.

О месте и времени прощания с Владимиром Величко в Театре драмы сообщат дополнительно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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