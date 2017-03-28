В Мичуринском снесли киоск, который местный житель пристроил к дому, чтобы продавать выпечку

Публикации за 28.03.17

Сегодня приставы снесли киоск в поселке Мичуринский, который местный житель незаконно пристроил к своему дому. Мужчина торговал там выпечкой собственного производства. По словам местных жителей, точка пользовалась популярностью.

«Гражданин Намаз Н. рядом с домом возвел капитальное строение – закусочную, где продавалась выпечка собственного производства и напитки. Добровольно исполнить решение суда, вынесенное по иску администрации города Екатеринбурга, должник отказался. Неоднократно Намазу вручалось требование об исполнении решения суда, а также о явке к судебному приставу-исполнителю, но все тщетно. Кроме того, в порядке статьи 107 закона об исполнительном производстве в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора за неисполнение решения суда в добровольном порядке. По истечении сроков, выставленных требованием, строение снесено принудительно за счет средств администрации, которые должнику также нужно будет возместить», – сообщили сегодня в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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