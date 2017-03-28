Под Каменском мужчину насмерть сбил поезд

Публикации за 28.03.17

Накануне ночью на железнодорожном перегоне между Богдановичем и Каменском-Уральским случилось ЧП. Поезд сбил 43-летнего свердловчанина, который каким-то образом оказался у путей в темное время суток. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Об инциденте NDNews.ru сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. Полицейским еще предстоит разобраться, что делал мужчина ночью на железной дороге и какой именно поезд сбил его. Сейчас по факту гибели жителя Богдановича проводится проверка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.03.17

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