В Екатеринбурге банк оставил на улице семью с тремя детьми, отказавшись выдавать уже одобренный ипотечный кредит (ВИДЕО)

Публикации за 28.03.17

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Молодая мама Елена Князева накануне вынуждена была съехать со своей квартиры. Она продала жилье, чтобы добавить деньги к ипотечному кредиту, который ей одобрили в ВТБ. Но банк передумал.

«Оставался последний этап: взять деньги у банка и выкупить забронированное жилье – в буквальном смысле завтра банк должен был выдать деньги. Звоним в банк, чтобы уточнить время выдачи, и вежливый голос менеджера сообщает, что банк передумал выдавать деньги, в ипотеке отказано. С момента одобрения ипотеки прошел месяц, и вот нам говорят такую новость буквально за сутки до сделки, причем только потому, что мы сами позвонили», – рассказала Елена NDNews.ru.

Сейчас ее семья не может обратиться в другой банк, так как у них нет прописки. Денег на покупку жилья не хватает, и времени на их поиск мало – забронированная квартира скоро начнет дорожать. 26 марта Елена пыталась разобраться в ситуации с представителями ВТБ. Директор регионального отделения пообещал девушке, что отправит в центральный офис запрос о пересмотре отказного решения.

«Я обратилась не в «Рога и копыта», а в серьезное госучреждение, чтобы избежать сбоев и накладок. А получилось наоборот. Мне в ВТБ объяснили, что положительное решение по кредиту может быть пересмотрено в любой момент, даже при выдаче. Ни один клиент от этого не застрахован», – возмущено комментирует ситуацию Елена Князева. Вчера она отдала ключи от бывшей квартиры новым жильцам, сама с мужем и тремя детьми временно заехала к друзьям. Она не оставляет попыток выяснить, что конкретно послужило причиной отказа по ее кредиту и почему ее об этом не уведомили.

«Мы сейчас находимся на связи с клиентом и разбираемся в сложившейся ситуации», – прокомментировали NDNews.ru ситуацию в ВТБ.

Как пояснили агентству опрошенные юристы, устное согласие банка на выдачу кредита действительно юридической силы не имеет. В некоторых случаях (кредиты юрлицам, автокредиты) отдельные банки идут на заключение предварительного договора и выдают документ об одобренной кредитной линии. Однако эта бумага тоже не является гарантией получения денег. В таких договорах также стандартно прописано, что банк в любой момент может изменить свое решение. Единственный документ, дающий клиенту право требовать обещанные средства, – кредитный договор. В случае Елены Князевой он должен был быть подписан в момент начала пользования кредитом, то есть в день выдачи наличных.





Екатеринбург, Антон Гуськов, Таисья Юсупова, Александр Саливанчук

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