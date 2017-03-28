В Екатеринбург идут похолодание и снегопады, автолюбителей предупреждают об опасности на дорогах

Публикации за 28.03.17

К концу недели в Свердловскую область придет похолодание и снег. Ночами температура может опуститься до -12 градусов, днем будет около нуля. ГИБДД выпустила предупреждение: водителей просят быть аккуратными на дорогах, чтобы не провоцировать ДТП в гололед.

«Начавшаяся неделя принесет частые осадки в виде снега и мокрого снега. При движении циклона 29-30 марта снегопады могут быть интенсивными. Во второй половине недели, включая предстоящие выходные дни, подморозит, отрицательная температура ожидается даже в дневные часы», – сообщают специалисты Свердловского гидрометцентра.

По данным Гидрометцентра России, в конце недели ночные температуры в регионе опустятся до -10…-12 градусов. Днем будет от нуля до минус двух.

Похолодание на Среднем Урале может спровоцировать всплеск ДТП, поэтому ГИБДД просит водителей снижать скорость и не допускать резких маневров.

«В ближайшие дни в Свердловской области ожидается похолодание, в связи с чем на дорогах возможно образование наледи. Это может спровоцировать рост ДТП на дорогах региона. Особенно высока вероятность гололедицы на трассах. Просим водителей двигаться на скорости, соответствующей дорожным и метеорологическим условиям. При движении водителям рекомендуется не допускать резких маневров, резких торможений, соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств. Начинающим водителям, а также водителям, не имеющим достаточного опыта вождения, необходимо отказаться от поездок», – сообщает пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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