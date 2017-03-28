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Екатеринбург

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Публикации за 28.03.17

Внеплановая проверка кафе «Япона мама» выявила антисанитарию и нарушения в хранении продуктов

Внеплановая проверка кафе «Япона мама» выявила антисанитарию и нарушения в хранении продуктов

Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку одного из кафе сети «Япона мама» на улице Технической, 32. Выявлены нарушения санитарного законодательства, в помещениях была грязь, а на продуктах нет сроков годности. Руководство оштрафовано на 41 тысячу рублей, выдано предписание об устранении нарушений.

Проверка Роспотребнадзора прошла в кафе «Япона мама» на ул. Технической, 32. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе управления, были выявлены нарушения в части санитарного состояния помещений, некачественного проведения дезинсекции, нарушения в части обращения с пищевыми отходами. Помещения требуют ремонта. Кроме того, планировка не обеспечивает защиту от проникновения на кухню животных, в том числе грызунов, и насекомых. В кафе не проводится своевременная уборка помещений и оборудования, в установленном порядке не проводится генеральная уборка и дезинфекция.

На продуктах нет сроков годности. Холодильники в производственном цехе не оборудованы термометрами, на разделочных ножах отсутствует специальная маркировка.

«По выявленным нарушениям в отношении ООО «Вест-Ресторанс 5» составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ, в отношении должностного лица составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 и ст. 6.4 КоАП РФ, вынесены постановления о привлечении юридического и должностного лица к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 41000 рублей. Руководителю ООО «Вест-Ресторанс 5» выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения к организации питания», – говорится в сообщении пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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