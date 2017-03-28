В Екатеринбурге ради майских указов проведут сокращения в муниципальных больницах

Публикации за 28.03.17

Горздрав Екатеринбурга сообщил о сокращении управленческого персонала в больницах ради выполнения майских указов президента РФ по повышению зарплат медикам. Кроме того, в городе планируется объединение ряда районных поликлиник и создание единого перинатального центра на базе двух детских больниц в рамках оптимизации расходов на здравоохранение. Во многом эти меры вызваны сокращением финансирования муниципальных больниц за счет средств ОМС – в 2016 году Екатеринбург получил на 700 миллионов рублей меньше.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о реструктуризации больниц в Екатеринбурге рассказала первый замначальника управления здравоохранения Татьяна Савинова во время информационного часа в городской думе. В 2017 году в городе планируется создать единый перинатальный центр, в который войдут два родильных дома, консультативная поликлиника для беременных при детской больнице №10, а также две клиники для оказания медицинской помощи недоношенным детям – на базе аналогичного отделения больницы №10 и стационара детской больницы №5 на ул. Начдива Онуфриева, 32. При этом две педиатрические службы в Кировском и Ленинском районах, а это восемь поликлиник, будут присоединены к детским больницам №11 и №13.

«Для населения не изменится вообще ничего, люди будут лечиться у тех же врачей, что и раньше. Для медперсонала также не будет последствий. Зарплата врачей будет сохранена, так как у нас в приоритете выполнение майских указов. Поскольку дополнительных денег на президентские указы нам никто не даст, придется пожертвовать управленческим персоналом. Будут сокращены кадровики, экономисты и замы, а также урезаны ставки главврачей», – сообщила Татьяна Савинова. Процесс реорганизации районных поликлиник планируется завершить в июле этого года.

В управлении здравоохранения также пожаловались на сокращение финансирования муниципальных больниц. В 2016 году Екатеринбург получил на здравоохранение на 700 миллионов рублей меньше, чем в 2015 году, и в текущем году никакого увеличения не предвидится. Кроме того, с каждым годом уменьшаются подушевые тарифы для поликлиник и средняя стоимость лечения пациентов в стационаре (за последние два года цена одной госпитализации упала с 20 до 17,9 тысяч рублей).

«Нормативные объемы медпомощи, установленные минздравом, сокращаются. Перевыполнять план по госпитализации больных нельзя, потому что никто за это не платит. Больница может перевыполнить план, например, в случае эпидемии, но в следующем месяце это все равно ударит по финансированию всех больниц. Поэтому мы вынуждены заниматься оптимизацией расходов, чтобы городские больницы не остались «без штанов» и были рентабельны», – отметила Татьяна Савинова.

Вторая проблема, которую предстоит решить горздраву, – это территориальная доступность медицинской помощи. Согласно приказу областного минздрава, в крупных городах поликлиника может находиться на расстоянии, которое человек преодолевает за 60 минут пешком. Но даже в Екатеринбурге есть несколько поселений, которые не укладываются в этот норматив. Это поселки Медный, Чусовское озеро, Хрустальный, Палкино, Светлая Речка, где проживают 800 взрослых жителей и 400 детей. По словам сотрудницы горздрава, к концу года ведомство планирует приобрести передвижной ФАП, который сможет обслуживать отдаленные территории пригорода. Но это не касается неотложной помощи, потому что в таком случае медики приезжают сразу на дом к пациенту.

Депутаты поинтересовались, чем объясняется постоянное сокращение плана госпитализации для больниц Екатеринбурга. «Сокращение коек – это современный тренд, и он связан не с политикой, а с развитием новых технологий в медицине. По многим позициям сегодня мы не отстаем от Запада. Кроме того, сокращать койкоместа в таком крупном мегаполисе, как Екатеринбург, намного проще, чем в области, где больницы могут находиться на удаленном расстоянии от пациентов», – пояснила Татьяна Савинова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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