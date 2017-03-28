«Убирать г***но нравится не всем, но надо...» – губернатор на встрече с мэрами получил рецепт, как поправить имидж региона

Публикации за 28.03.17

В Свердловской области вновь изменился формат крупных совещаний, которые губернатор Евгений Куйвашев проводит с главами муниципальных образований. Сегодня оно прошло в форме первого заседания совета при губернаторе по приоритетным стратегическим проектам региона. Мэры грустили, Куйвашев сердился, пока не получил дельный совет от ОНФ.

Открывая заседание, Евгений Куйвашев снова заявил, что за пять лет необходимо вывести регион в «звездную тройку» по всем социально-экономическим показателям. И недвусмысленно дал понять, что большая часть работы и ответственности ляжет на плечи глав: именно им предстоит искать инвесторов, мотивировать малый бизнес, создавать новые рабочие места. А вводимый сейчас «проектный метод» повысит персональную ответственность каждого отдельного чиновника: наряду с региональными паспортами программ в каждой территории должны быть разработаны муниципальные. В паспорте каждого из приоритетных проектов будут определенные «контрольные точки», по которым и будут оценивать успехи мэров.

Судя по реакции глав на выступление губернатора и его заместителей, очередная смена формата проектной деятельности никого не обрадовала: ведь еще недавно мэрам предлагалось равняться на областную «Стратегию-2030». Как будет стратегия увязана с новыми приоритетными проектами, из выступлений докладчиков было не совсем понятно, поэтому некоторые тревожно шептались, некоторые откровенно грустили. Во время выступления представителя Уральского таможенного управления, рассуждавшего о переводе внешнеэкономической деятельности исключительно на электронный документооборот, губернатор не выдержал и сделал мэрам выговор: «Как вы будете отвечать на вопросы своих предпринимателей, если вы не слушаете, что вам рассказывают! Думаете, так просто собрать всех специалистов?»

Оживило участников лишь бодрое выступление руководителя областного отделения ОНФ Жанны Рябцевой, которая заявила, что разделяет желание губернатора вывести Свердловскую область в «звездную тройку», но вот только «главы либо устали, либо у них глаза не горят». Активистка ОНФ рассказала о собственном вкладе в экологию – в прошлые выходные «фронтовики» провели субботник совместно с сотрудниками минЖКХ, и констатировала, что «убирать человеческое г***о нравится не всем», но думать о состоянии области надо всем вместе, иначе на федеральных телеканалах регион будет представлен «горящими свалками».

В общей сложности на сегодняшнем совете были представлены и утверждены паспорта сразу восьми программ: «Создание агентств развития территорий», «Комплексное развитие моногородов», «Развитие экспорта», «Чистый регион», «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», «Формирование комфортной городской среды», «Технологии и комфорт – матерям и детям» и «Электронное здравоохранение».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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