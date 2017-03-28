Горздрав предложил депутатам скинуться на ремонт детской поликлиники на Уралмаше (ФОТО)

Публикации за 28.03.17

Горздрав Екатеринбурга предложил депутатам отремонтировать за свой счет коридор детской поликлиники на Уралмаше, если их возмущает состояние лечебного учреждения. В ответ глава города Евгений Ройзман попытался организовать народных избранников для субботника в больнице, но безуспешно.

Как передает корреспондент NDNews.ru, речь идет о поликлинике ДГБ №15 на улице Орджоникидзе, 25. Больничный коридор в здании находится в плачевном состоянии: от стен отходит штукатурка и сыпется прямо на пеленальный столик.

Собрав жалобы жителей, депутат Александр Смолин обратился с запросом в городское управления здравоохранение. Сегодня замначальника горздрава Татьяна Савинова объяснила ситуацию: «За это здание мне самой стыдно. Оно отсутствует во всех программах, поскольку планировалось строительство новой поликлиники в Орджоникидзевском районе. Но из-за сокращения финансирования планы отодвинулись. Мы планировали зайти туда в 2020 году, но сейчас все не так оптимистично».

По словам сотрудницы управления, в поликлинике удалось привести в порядок регистратуру и кабинеты врачей. Но коридор остался без ремонта, и сейчас этот вопрос «не в приоритете». Горздрав планирует вернуться к этой проблеме во втором полугодии, возможно, будут выделены средства из аварийного фонда. Сама больница не в состоянии оплатить ремонт.

Смолин спросил, чем могут помочь депутаты в конкретном случае, и Татьяна Савинова после секундного замешательства предложила народным избранникам потратить свои средства, если они хотят немедленно навести в поликлинике порядок.

«А еще можно организовать субботник в больнице», – неожиданно предложил мэр Евгений Ройзман, но его никто не поддержал. «Да кто пустит субботник в детскую больницу? Чтобы туда инфекцию занесли?» – возмутился единоросс Владимир Крицкий. После чего желание депутатов помогать быстро сошло на нет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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