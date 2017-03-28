Уральцы все еще считают, что весной надо переводить стрелки часов

Публикации за 28.03.17

Многие жители Свердловской области по-прежнему уверены в том, что весной нужно переводить стрелки часов, чтобы настроиться на летнее время, несмотря на то, что отмена переходов произошла уже шесть лет назад по указу бывшего тогда президентом России Дмитрия Медведева.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе компании «Яндекс», запрос юзеров в поисковике, посвященный переводу стрелок часов, стал четвертым по популярности (после вопросов об убийстве экс-депутата Вороненкова, премьере мультфильма «Босс-молокосос» и акции «Час Земли»).

Напомним, отмена перевода стрелок весной на летнее время и осенью – на зимнее произошла после подписания указа президента России, который внес изменения в ФЗ «Об исчислении времени». Это произошло в 2011 году, когда главой государства был нынешний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. С того момента страна жила по «вечному летнему» времени, пока в 2014 году президент Владимир Путин не издал указ, согласно которому россияне еще раз – последний – перевели стрелки часов. Теперь мы живем по «вечному зимнему» времени, которое ближе к астрономическому.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.03.17

Сельскохозяйственный Нижний Тагил и горнолыжный Качканар: свердловские моногорода снова втягивают в странные проекты. / Специалисты закончили проверку трамвая на наличие взрывного устройства (ВИДЕО). / «Не помню задержек по зарплате», – руководство ТТУ и МОАП ответило голодным кондукторам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»