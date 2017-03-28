На птицефабрике под Нижним Тагилом стеной раздавило тракториста

Публикации за 28.03.17

Сегодня днем в селе Покровское погиб мужчина, который пытался устроиться трактористом на птицефабрику. На него, по сообщениям очевидцев, рухнула кладка стены. У погибшего осталось пятеро детей.

ЧП случилось сегодня на Нижнетагильской птицефабрике в селе Покровском. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, погиб мужчина 1960 года рождения, который пришел устраиваться на работу трактористом. По данным СК, он еще не был устроен на предприятии. Следователи начали проверку трагедии, пока другие подробности инцидента не сообщаются.

Однако, по данным нижетагальских СМИ, мужчина уже был устроен на работу, это был его первый рабочий день. Он работал на тракторе в гараже, сдавал задним ходом, но наехал на стену. Кирпичная кладка не выдержала и рухнула на водителя.

«Родственники погибшего уточняют, что это был его первый рабочий день на птицефабрике. По их словам, новое начальство отправило его в одиночку ремонтировать старый погрузчик. У погибшего остались пятеро детей», – сообщает АН «Между строк».

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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