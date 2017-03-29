В Екатеринбурге экстренно приземлился летевший в Шанхай Boeing

Публикации за 29.03.17

В аэропорту Екатеринбурга совершил вынужденную посадку следовавший по маршруту Москва – Шанхай пассажирский авиалайнер компании «Аэрофлот». Об этом сегодня сообщает пресс-служба Кольцово.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в аэропорту уточняют, что посадку запросил экипаж рейса SU-208. Воздушное судно штатно приземлилось ночью в Екатеринбурге в 01:40 по местному времени. Около 150 пассажиров стали ожидать дальнейших указаний в терминале аэропорта. В авиакомпании «Аэрофлот» причину вынужденной посадки не называют.

По данным онлайн-табло Кольцово, пассажиров отправили дальше по маршруту в 8:40. Прибытие в пункт назначения ожидается в 15:05 по времени Екатеринбурга.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 29.03.17

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