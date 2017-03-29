Рафик не виновен. В зоопарке рассказали о «нападении» детеныша пумы на человеческого

Публикации за 29.03.17

В Екатеринбургском зоопарке будет проведена проверка по заявлению посетительницы зверинца. По ее словам, на детей – мальчиков 12 и 3 лет – напала пума, потому что кто-то из сотрудников забыл закрыть двери в вольеру. В самом зоопарке иная трактовка события – там объясняют, что детеныш пумы по кличке Рафик просто играл и уж точно никуда не сбегал.

Накануне екатеринбургские СМИ сообщили об инциденте в зоопарке – жительница города Екатерина рассказала журналистам о том, что куртку 12-летнего мальчика покусала пума. Затем она ускакала в конец павильона, где ее поймал сотрудник зоопарка и надел на нее поводок, но животное пыталось вырваться и чуть не поцарапало трехлетнего малыша. По словам Екатерины, пума очутилась в одном помещении с посетителями из-за неосмотрительности работника зоопарка – тот вошел к кошке, но не закрыл дверь. Женщина обратилась в прокуратуру с требованием провести проверку.

«Рафик – это восьмимесячный детеныш пумы. Он летом родился. Рафик участвует в «Часе открытых зверей» – это когда наши контактные питомцы выходят, гуляют по территории зоопарка, с ними можно фотографироваться, познакомиться поближе. Пуменок выращен людьми, сотрудниками отдела хищников, потому что его мама отказалась от него, и он неопасный для людей, контактный, он еще малыш, хотя через пару месяцев он уже станет взрослым, и его надо будет в вольеру перемещать, – пояснил NDNews.ru пресс-секретарь зоопарка Игорь Пермяков. – Конечно же, он никуда не сбегал – его вывели специально на «Час открытых зверей». Это игривый котик, у него возраст такой, чтобы еще играть, он так познает мир. По словам женщины, он напрыгнул на ребенка – да, он напрыгивает на людей, но он так играет, это не агрессия, но женщина испугалась и ребенок тоже. Поэтому мы вынуждены были принять меры, раз есть те, кто оказался недоволен, – директор вчера подписала приказ, по которому пуменок больше не будет участвовать в «Часе открытых зверей» – к большому сожалению наших посетителей».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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