В Екатеринбурге будут судить группу продавцов краденых машин, погоревших на угоне

Публикации за 29.03.17

В Октябрьский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении членов группировки, которые занимались хищением и продажей краденых автомобилей.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу, возглавил преступную группу 32-летний житель Краснодара, который познакомился в уральской столице с угонщиками. Они предложили мужчине заняться перепродажей краденых автомобилей. По договоренности, ему должны были поставлять машины с перебитыми номерами двигателя и поддельными документами по сходной цене, а краснодарцу отвели роль продавца. В компаньоны он взял своего 34-летнего брата и знакомого – жителя Екатеринбурга, которым доверил мелкий ремонт угнанных машин, прочую их предпродажную подготовку, а также поиск покупателей. Также им приходилось перегонять автомобили в другие регионы и искать места для хранения транспортных средств.

По данным следствия, с июля 2015 по январь 2016 года обвиняемые приобрели и подготовили к продаже пять похищенных автомобилей: Opel Astra, Toyota Highlander, Toyota Rav 4, Mazda 3 и Infiniti FX37. Однако реализовать им удалось лишь одну машину.

«Через полгода группа решила начать самостоятельно похищать машины. Злоумышленники основательно подошли к новому криминальному уровню. Они купили специальное оборудование для блокировки охранных систем автомобилей, вскрытия запирающих устройств и замков зажигания, а также портативные радиостанции. Чтобы избежать ошибок при угонах, группа даже отработала порядок действий, используя в качестве тренажера имеющееся у них транспортное средство, на котором испытывалось приобретенное оборудование», – отмечают в ведомстве.

В январе 2016 года обвиняемые вскрыли заранее выбранный автомобиль Kia Rio, припаркованный на улице Бахчиванджи. Завести мотор угонщики не смогли и поспешили ретироваться. На этом их криминальный путь оборвался – в ходе оперативно-разыскных мероприятий троица была вскоре задержана полицейскими. В машине задержанных обнаружился полный набор их криминальных инструментов.

В настоящее время полиция закончила расследование уголовного дела, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит до 10 лет колонии. Транспортные средства, попавшие в руки криминальных предпринимателей, как уточняют силовики, изъяты и уже возвращены законным владельцам.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 29.03.17

Рафик не виновен. В зоопарке рассказали о «нападении» детеныша пумы на человеческого. / В Екатеринбурге экстренно приземлился летевший в Шанхай Boeing. / 29 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»