Прокуратура потребовала провести капремонт главного моста Каменска-Уральского

Публикации за 29.03.17

В Каменске-Уральском прокуратура обратилась в суд с иском о проведении капитального ремонта моста, соединяющего два района города.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, основанием для искового заявления стали результаты технического обследования конструкций путепровода через реку Исеть. Эксперты установили, что мост, по которому осуществляется интенсивное движение транспорта, нуждается в срочном капитальном ремонте.

«Прокуратура обратилась в Синарский районный суд Каменска-Уральского с требованием обязать администрацию города и МКУ «Управление городским хозяйством» провести капремонт моста через реку Исеть по улице Кадочникова в срок до 31 декабря 2018 года», – уточнила собеседница агентства.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 29.03.17

В Екатеринбурге будут судить группу продавцов краденых машин, погоревших на угоне. / Рафик не виновен. В зоопарке рассказали о «нападении» детеныша пумы на человеческого. / В Екатеринбурге экстренно приземлился летевший в Шанхай Boeing. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»