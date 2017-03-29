В Нижнем Тагиле девочка разбила лицо, поскользнувшись на детской площадке / Следователи и прокуратура проводят проверку

Публикации за 29.03.17

В Нижнем Тагиле следователи начали проверку по факту получения девочкой травмы на детской игровой площадке. 11-летнего ребенка госпитализировали с рваной раной губы и повреждением верхней челюсти.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, по имеющимся сведениям, ребенок поскользнулся на льду перед качелями на детской площадке на улице Щорса и ударился о металлическую конструкцию. По сообщениям местных СМИ, девочка получила травму в виде ушибленной рваной раны верхней губы, повреждение верхней челюсти и сейчас находится на лечении в тагильской больнице.

В обстоятельствах происшествия начала разбираться прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила и местный следственный отдел СКР. «Устанавливается, в полной ли мере сотрудники управляющей компании, обслуживающей дом, во дворе которого произошел инцидент, выполняли возложенные на них функции по уборке территории. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью девочки, проводится судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются родственники ребенка, сама пострадавшая, устанавливаются очевидцы произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – уточняют в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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