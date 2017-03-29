УФАС наказало сысертских коммунальщиков на сто тысяч рублей

Публикации за 29.03.17

Антимонопольное управление вынесло предписание о штрафе администрации «уральской рублевки».

УФАС по Свердловской области установило, что администрация Сысертского городского округа, ЗАО «Комэнергоресурс», МУП ЖКХ «Сысертское», МУП ЖКХ «Западное», МУП ЖКХ п. Двуреченск нарушили ст. 16 и ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции. Их действия привели к тому, что среди участников конкурса на закупку проектных работ по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не было конкуренции.

Речь идет о заключении МУП ЖКХ из п. Двуреченск договоров с ЗАО «Комэнергоресурс» на оказание услуг по разработке указанных схем. В последующем эти предприятия фактически стали едиными теплоснабжающими и водоснабжающими организациями. Также было заключено соглашение с администрацией Сысертского городского округа на выделение субсидий, которые связаны с возмещением затрат на выполнение работ по подготовке и разработке проектной документации по объектам муниципальной собственности.

Таким образом, Свердловское УФАС России признало МУП ЖКХ п. Двуреченск виновным в совершении административного правонарушения, административная ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ, и оштрафовало на 100 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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