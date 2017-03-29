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Екатеринбург

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Публикации за 29.03.17

В Екатеринбурге 160 юных футболистов из детских домов поборются за путевку в Сочи

В Екатеринбурге 160 юных футболистов из детских домов поборются за путевку в Сочи

В Екатеринбурге завтра стартует первый отборочный этап всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя» для футболистов из детских домов и школ-интернатов. 20 команд из восьми городов Свердловской области поборются за право представлять Урал в финальном турнире в Сочи.

Детские соревнования по футболу проводятся по инициативе компании «Мегафон», Российского футбольного союза, Минспорта и Минобразования РФ, а также благотворительного фонда поддержки детских домов «Футбол – Детям» и благотворительного фонда Антона Шипулина.

Участниками турнира станут обычные дети, для которых футбол – это любимое хобби наравне с музыкой, наукой, книгами и выступлением в театральных постановках. Всего на первом этапе соревнований от Свердловской области сыграют 20 команд, представляющих специализированные учреждения из Екатеринбурга, Камышлова, Нижних Серёг, Серова, Алапаевска, Березовского, Первоуральска, Верхней Пышмы и Верхнего Тагила. В общей сложности в Екатеринбург приедут 160 ребят.

«Соревнования – отличный стимул для ребят тренироваться, оттачивать умения и становиться профессионалами своего дела. Благодаря соревнованиям многие победители прошлых лет не только смогли открыть в себе футбольный талант, но и продолжить спортивную карьеру на профессиональном уровне», – отмечает директор по связям с общественностью Уральского филиала компании «Мегафон» Мария Саукова.

Первый этап в Екатеринбурге пройдет 30 марта на футбольном манеже «Урал» с 10:00 до 14:00. Вход свободный.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 29.03.17

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