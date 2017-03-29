Турция, Сицилия и Черное море – аэропорт Кольцово обновил расписание на лето

Публикации за 29.03.17

Екатеринбургский аэропорт Кольцово перешел на летнее расписание, которое будет действовать до 30 октября. Главной новинкой для уральцев станут регулярные полеты на Сицилию. Также туристов ждет большое количество рейсов в Турцию.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Кольцово, предстоящим летом полеты из уральской столицы будут выполнять 34 авиакомпании по 79 направлениям. Новинкой среди международных рейсов станет Сицилия. С 28 мая раз в неделю на итальянский остров будут летать «Уральские авиалинии».

Кроме того, в расписание возвращается некогда самое популярное у россиян морское направление – Турция. «О точном количестве перевозчиков и частоте выполнения рейсов говорить рано, но, судя по активности авиакомпаний и туристических операторов, в Анталию и Даламан они планируют перевезти не меньшее количество путешественников, чем на российские черноморские курорты», – отмечают в Кольцово. Помимо российских перевозчиков рейсы в Турцию из Екатеринбурга впервые планируют выполнять сразу четыре турецкие авиакомпании: Turkish Airlines (в Стамбул), Onur Air, Corendon Airlines и Atlasglobal.

В общей сложности для уральских туристов в Кольцово будет доступно более 30 морских и экскурсионных направлений дальнего зарубежья. Среди них Бургас (Болгария), Ираклион, Родос, Салоники (Греция), Барселона (Испания), Джерба и Энфида (Тунис), Ларнака (Кипр), Подгорица, Тиват (Черногория), Тель-Авиа (Израиль), Прага (Чехия), Пекин, Санья (Китай), Рим (Италия), Париж (Франция).

Также для пассажиров Кольцово сохранится большой выбор рейсов на Черное море. На данный момент в расписании аэропорта запланировано более 20 регулярных рейсов в неделю в Сочи, 14 рейсов в неделю в Симферополь, 9 рейсов в неделю в Анапу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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