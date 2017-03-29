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Екатеринбург

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Публикации за 29.03.17

В Богдановиче суд вынес приговор ревнивцу, застрелившему соперника на глазах у жены

В Богдановиче суд вынес приговор ревнивцу, застрелившему соперника на глазах у жены

Житель Богдановича получил 9 лет колонии строгого режима за убийство из ревности. Мужчина заранее спланировал преступление, застрелив из охотничьего ружья соперника в присутствии жены.

Как установил Богдановичский городской суд, 44-летний Иван Балакин дважды выстрелил из огнестрельного оружия в грудную клетку потерпевшего, от чего тот скончался на месте преступления. После чего обвиняемый спрятал труп в лесу, присыпав снегом.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина заранее спланировал преступление. Он взял в аренду автомобиль, заклеил на нем регистрационные номера и рекламу на стекле, зарядил имеющееся у него незарегистрированное охотничье ружье. Он также обманом привез на место убийство супругу, не сообщая ей о своих намерениях. На ее глазах он застрелил потерпевшего.

Суд признал Балакина виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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