В Екатеринбурге уничтожили 7 тонн санкционной еды с овощебазы (ФОТО)

Публикации за 29.03.17

В Свердловской области продолжается уничтожение санкционной продукции. На этот раз в Екатеринбурге ликвидировали семь тонн яблок и томатов, запрещенных к ввозу в Россию.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областного управления Россельхознадзора, овощи и фрукты были обнаружены на овощебазе ЕМУП «Железнодорожный» по улице Армавирской в ходе рейда, проведенного совместно с сотрудниками Екатеринбургской таможни и ФСБ. Всего было изъято 7,4 тонны продукции.

«По результатам рейда обнаружена запрещенная к ввозу в РФ продукция: томаты (Турция) в количестве 2 220 кг, яблоки (Польша) – 2 496 кг, груши (Польша) – 2 022 кг, салат латук «Айсберг» (Испания) – 108 кг, а также 340 кг баклажанов из Гвинеи и 216 кг лука порея из Бенина», – уточнили в ведомстве, добавив, что все обнаруженные продукты были уничтожены «на полигоне твердых бытовых отходов механическим путем».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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