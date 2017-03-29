В Свердловской области протестируют ГТО для инвалидов

Публикации за 29.03.17

Свердловская область стала одним из пилотных регионов, где пройдет сдача нормативов в рамках комплекса ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом спортфункционеры рассчитывают привлечь больше людей, которые в будущем смогут заниматься адаптивными видами спорта.

Как рассказали в министерстве спорта Свердловской области, сегодня в регионе больше 21 тысячи человек занимаются адаптивными видами спорта. Это примерно 8,9% от общего числа свердловских инвалидов, у которых нет противопоказаний для занятий физкультурой. Готовят спортсменов в разных учреждениях – Федерация спорта для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Федерация спорта слепых, Федерация спорта глухих, Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, а также центр подготовки спортивных сборных команд «Родник», Центр адаптивного спорта в Нижнем Тагиле и Детско-юношеская адаптивная школа в Екатеринбурге.

Свердловская область вошла в число регионов, где пройдет пилотный проект по ГТО для инвалидов. Об этом рассказал директор «Родника» Олег Кульков. «Наш регион пилотный по ГТО для инвалидов. Это уже массовый сегмент. Проведение ГТО позволит нам получить некий срез по инвалидам, чтобы привлечь их потом к занятиям спортом, в том числе – профессиональным», – отметил он.

Подробностей, как будет проходить сдача нормативов в рамках комплекса ГТО для инвалидов, пока нет, однако, очевидно, тестирование должно пройти в пилотных регионах (всего их 14) в этом году, поскольку в 2018 комплекс для инвалидов планируют ввести по всей стране.

Как говорят специалисты, основная сложность в вовлечении людей с ограниченными возможностями здоровья в спорт, состоит в нехватке тренерских кадров. «Есть федеральные стандарты, и тренером может быть только тот, у кого есть специальное вузовское образование, или тот, кто прошел повышение квалификации. Вузы и рады бы выпускать, но мало кто хочет. Это более широкая тема – как привлекать молодые и квалифицированные кадры», – сказал Олег Кульков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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