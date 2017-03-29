Академический устроит для всех желающих исторические экскурсии

Публикации за 29.03.17

В ближайшую субботу, 1 апреля, в Академическом пройдет первая историческая экскурсия, во время которой можно будет узнать в каких условиях жили в разных районах Екатеринбурга в прошлом. Речь пойдет о нормах комфорта в разные периоды, современных запросах и требованиях к жилому пространству и способах их воплощения на примере Академического района. Экскурсия бесплатная.

Изучать историю по учебникам – скучно. Путешествовать по родному городу, узнавать новое о его истории, архитектурных и градостроительных решениях на каждом этапе развития в сопровождении профессионального экскурсовода – весело и познавательно, – так посчитала автор тематических экскурсий по разным районам Екатеринбурга Полина Иванова. Теперь она добралась и до Академического и предлагает посмотреть на старый и новый Екатеринбург через призму истории.

«Многие районы Екатеринбурга являются моделью идеального города своего времени, – рассказывает Полина. – ВИЗ – старый завод с предзаводской площадью, церковью, госпиталем и избами рабочих. Уралмаш, Эльмаш, Химмаш – соцгородки первых пятилеток. ЖБИ, Юго-Запад – «спальники», где есть всё необходимое для жизни в то время – детские сады, школы, спортивные площадки и, конечно же, романтика комсомольской стройки – МЖК. Архитекторы 70-х верили в тотальную автомобилизацию и возможность быстро добираться на работу на транспорте и создавали самодостаточные районы».

На экскурсии можно будет получить представление о том, что такое комфортная среда проживания, как всё развивалось вместе со строительными технологиями и изменялось вместе с идеологией и философией государства. Речь пойдет об этих эволюционных этапах, о нормах комфорта в разные периоды, современных запросах и требованиях к жилому пространству и способах их воплощения на примере Академического района.

«Субботняя экскурсия – это познавательный экскурс в прошлое и знакомство с новым Екатеринбургом. Участников ждет увлекательный рассказ по пути следования от площади им. 1905 года до Академического и прогулка по новому району города. Желающие смогут посетить шоу-рум и познакомиться с современными техническими решениями, которые использует заcтройщик», – сообщает пресс-служба РСГ «Академическое».

Участие – бесплатное. Ближайшая экскурсия – 1 апреля, начало – в 12:00. Маршрут: площадь им. 1905 года – Академический – пл. им. 1905 года. Продолжительность – 2-2,5 часа. Необходима предварительная регистрация, оставить заявку и записаться на экскурсию можно на сайте www.akademicheskiy.org

О датах других экскурсий сообщат дополнительно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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